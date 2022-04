Site da Câmara de Setúbal esteve inacessível após polémica com refugiados recebidos por russos

Yulia Khashina, jurista que trabalha na

O site oficial da Câmara Municipal de Setúbal esteve ao final da tarde desta sexta-feira, inacessível, voltando a estar disponível cerca de uma hora depois.O 'apagão' no site da autarquia ocorreu após rebentar o escândalo que dá conta de que refugiados vindos da Ucrânia foram recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por russos com ligações ao regime de Putin e pró-Kremlin, sendo que os ucranianos chegaram e viram os seus documentos fotocopiados. Ao Expresso, que revelou o caso, admitem ter medo.Um dos funcionários a orientar quem chega é Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, denuncia Inna Ohnivets, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa. A mulher de Igor,Linha de Apoio aos Refugiados, foi entretanto afastada,, até "ao total e inequívoco esclarecimento desta situação".Até ao momento não houve confirmação de que se tratou de um eventual ataque de piratas informáticos ao portal oficial da Câmara Municipal de Setúbal, ou se se trataram de problemas de outra índole.