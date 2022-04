Refugiados ucranianos recebidos por russos na Câmara de Setúbal

Refugiados vindos da Ucrânia foram recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por russos e viram os seus documentos fotocopiados. Ao Expresso admitem ter medo.Chegados a Portugal, ucranianos que fugiram da guerra viram os seus documentos serem copiados e perguntam às mulheres onde ficaram os maridos. Os documentos fotocopiados tinham as moradas da família, a filiação e o nome do marido, revela o semanário.Um dos funcionários a orientar quem chega é Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, denuncia Inna Ohnivets, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa.