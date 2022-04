PSD rejeita "que longa mão do KGB chegue a Setúbal" em caso com refugiados ucranianos recebidos por russos na Câmara

O presidente do PSD da Distrital de Setúbal exigiu esta sexta-feira uma investigação à notícia avançada pelo jornal Expresso de que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.Em comunicado, Paulo Ribeiro exige que o Governo e as entidades competentes "investiguem "urgentemente" esta situação"."Não aceitamos que a longa mão do KGB chegue a Setúbal", afirma o dirigente social-democrata,O presidente diz ainda ser "incompreensível" o que a Câmara Municipal, liderada pelo PCP, está a fazer com os refugiados ucranianos.