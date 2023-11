Homem morre atropelado por comboio na Linha do Norte

A circulação de comboios na Linha Ferroviária do Norte foi reativada pelas 22h28 desta quinta-feira, 16 de novembro, depois de concluídos os trabalhos de remoção do corpo da vítima, que ficou espalhado ao longo de centenas de metros na via férrea.A vítima é um homem com cerca de 50 anos, que terá tentado atravessar a passagem de nível na Ribeira de Santarém, nos arredores de Santarém, por volta das 20h30, quando esta estava fechada e sinalizava a aproximação de um comboio.As operações de socorro envolveram a VMER do Hospital de Santarém, as duas corporações de bombeiros da cidade, Sapadores e Voluntários, uma equipa da Infraestruturas de Portugal e a PSP, num total de 18 operacionais apoiados por 8 viaturas.