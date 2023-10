Mulher morre atropelada por comboio em Coimbra

Uma mulher morreu, na tarde desta terça-feira, atropelada por um comboio de transporte de mercadorias na Linha do Norte, junto ao apeadeiro Vilela-Fornos, em Coimbra.O alerta foi dado às 16h56.A vítima tinha 69 anos e residia em Pombal. Tinha ido a Coimbra com uma amiga, esta terça-feira, devido a uma consulta. Quando já estavam de regresso, as mulheres enganaram-se e entraram no comboio errado. Ao aperceberem-se do sucedido, saíram no apeadeiro de Vilela-Fornos, e quando atravessavam a linha, a mulher de 69 anos tropeçou e acabou por ser colhida por um comboio que transportava madeira. A amiga da vítima encontra-se a receber apoio psicológico por parte de uma equipa do INEM.Ao que oapurou, a circulação de comboios na Linha do Norte está condicionada a uma via.No local estão 23 operacionais, apoiados por 8 viaturas.