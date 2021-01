Técnicos da linha SNS 24 lançaram este domingo um alerta à PSP, por não estarem a conseguir contactar telefonicamente com dois doentes de Covid-19, pai e filho, em isolamento numa habitação na Damaia, Amadora. Os agentes pediram ajuda aos bombeiros para abrir a porta do apartamento, deparando-se com o pai já sem vida e o filho ainda com sinais vitais, mas acabando também por morrer.