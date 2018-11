Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa, Viseu e Setúbal ganham cor e brilho com luzes de Natal

Capital investiu 800 mil euros em iluminação e 670 mil euros para programas culturais e atividades lúdicas.

Por João Saramago, Tiago Virgílio Pereira e Sofia Garcia | 09:30

A cor e o brilho da iluminação de Natal chegaram este sábado a Lisboa, Viseu e Setúbal. Na capital são cerca de dois milhões e 150 mil lâmpadas led, num conjunto de mais de 215 quilómetros de iluminação, que tem o seu ponto mais alto na árvore de natal instalada no Terreiro do Paço.



Em Lisboa, até 6 de janeiro, as luzes vão decorar 43 artérias, em particular na Baixa Pombalina, principal ponto do comércio da cidade, mas também em outras zonas como Alvalade, Avenida Almirante Reis ou Marquês de Pombal.



Na apresentação das iniciativas para o Natal e o Ano Novo, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, referiu que o programa reflete uma "imagem multicultural" que abrange várias temáticas.



A entrada em 2019 tem, em Lisboa, como palco principal o Terreiro do Paço, onde irão atuar Richie Campbell e Plutónio. A autarquia investe este ano um total de 800 mil euros na iluminação de Natal, que tem por principais objetivos promover o comércio local e o espírito da quadra natalícia. Na programação de Natal serão aplicados 670 mil euros.



Os comerciantes contam com um concurso de montras, que junta 46 concorrentes, em 11 freguesias. O programa aponta ainda um conjunto de respostas culturais e atividades lúdicas como concertos em igrejas e animação em espaços públicos.



Em Lisboa as luzes de Natal foram ligadas após um espetáculo de fogo de artifício, no Terreiro do Paço.



Já em Viseu, a cidade viu acender cerca de meio milhão de lâmpadas, no que representa a maior iluminação de sempre.



Em Setúbal a festa de abertura da iluminação foi feita em torno de uma árvore de Natal com 34 metros de altura, instalada na placa central da avenida Luísa Todi.