Lisboa acende luzes de Natal este sábado

Árvore de Natal de 30 metros de altura e 54 mil luzes instalada no Terreiro do Paço.

09:50

Lisboa acende as luzes de Natal, esta sexta-feira, pelas 18h00, numa cerimónia que inclui fogo de artifício e que arranca com a iluminação da árvore de Natal de 30 metros de altura e 54 mil luzes, instalada no Terreiro do Paço.



No total, a capital vai receber dois milhões de luzes.