Lucas Paulo matou a mãe com 27 facadas. Filho do ex-pastor da IURD tentou matar-se na prisão. Agora, na CMTV

Perfil de Lucas Paulo

conta a história de Lucas Paulo, filho de um ex-pastor da IURD de Lisboa e vai ser julgado pelo homicídio da mãe adotiva. Um jovem que em tempos defendeu o pai publicamente quando este se assumiu como desertor da Igreja Universal do Reino de Deus, matou a mãe com 27 facadas. Tudo porque queria que ele arranjasse trabalho.Lucas Paulo, filho adotivo de Alfredo Paulo, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, matou a mãe adotiva à facada. O jovem de 23 anos desferiu 27 facadas à mãe e foi detido, tendo tentado o suicídio na prisão.Lucas Paulo é agora acusado de homicídio qualificado e arrisca 25 anos de cadeia. Está em prisão preventiva desde novembro do ano passado