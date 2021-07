O Ministério Público suspeita que Luís Filipe Vieira iria ganhar uma comissão de seis milhões de euros no negócio da venda de 25% das ações do Benfica.A comissão seria paga, segundo a investigação, pelo empresário José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’, de quem Vieira é amigo.O presidente suspenso do Benfica terá sido apanhado nas escutas telefónicas do processo Cartão Vermelho a dizer que seis são para ele.