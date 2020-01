Luso-canadiano espanca e obriga mulheres a sexo

As mulheres que foram raptadas por um homem que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) foram agredidas e obrigadas a manter relações sexuais com o suspeito. O homem, que já foi condenado por homicídio no Canadá, foi colocado em prisão preventiva.O homem é luso-canadiano e foi detido pela PJ na terça-feira por suspeita de ter praticado vários crimes no Algarve, entre os quais rapto, violação e furto.Segundo o Ministério Público, o homem, de 35 anos, é o alegado autor "de dois crimes de rapto agravado, seis crimes de violação, dois crimes de ameaça agravada, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e dois crimes de furto", ocorridos em abril e maio de 2019.Segundo o MP, existem suspeitas de que o homem terá obrigado duas mulheres, "que conheceu em bares", a manterem relações sexuais consigo depois de as ter "agredido e ameaçado repetidamente".As mulheres "estiveram privadas de liberdade nas casas do arguido, num dos casos por cinco dias, no outro durante mais de um mês", tendo esta última mulher sido libertada após pedir socorro através de um bilhete entregue a um funcionário de um centro comercial, em Faro. A PSP foi alertada e o caso começou a ser investigado pela PJ.