Homem julgado em Aveiro por violar rapariga e agredir duas mulheres e um bebé

O Tribunal de Aveiro começou esta terça-feira a julgar à porta fechada um homem, de 34 anos, suspeito de ter violado uma adolescente e agredido um filho de 20 meses e duas mulheres, com quem teve relacionamentos amorosos.O arguido, que se encontra em prisão preventiva, está acusado de 13 crimes de ameaça agravada, sequestro agravado, ofensa à integridade física, violência doméstica, violação, pornografia de menores, coação sexual na forma tentada e maus tratos.O caso mais recente ocorreu em outubro de 2018, quando o arguido agrediu e sequestrou a ex-companheira, que se tinha separado dele há poucos meses, depois de ter sido espancada num café.De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o suspeito abordou a ex-companheira à porta de um restaurante na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, e obrigou-a, sob ameaça de uma navalha, a entrar no seu carro.Dentro da viatura, a vítima terá sido "violentamente agredida" e forçada a circular por diversas localidades de Ílhavo e Vagos.A situação só terminou quando o autor se apercebeu que as autoridades estavam a tentar localizá-los, tendo-se dirigido, com a ofendida, a um posto da GNR.O arguido é ainda acusado de ter agredido com um taco de basebol e uma navalha uma outra mulher com quem manteve um relacionamento amoroso sem coabitação entre junho e dezembro de 2015, chegando a ameaçar de morte a ofendida e o filho, após a separação.A acusação do MP refere ainda que o arguido manteve relações sexuais consentidas com uma jovem de 17 anos que se encontrava institucionalizada, tendo-a ameaçado que faria mal à sua mãe e irmãos e divulgaria as fotos em nu integral que a mesma lhe enviou, quando esta tentou terminar a relação.É ainda suspeito de ter espancado um filho de 20 meses, que estava à guarda da avó materna, durante um fim de semana que passou consigo.Segundo a acusação, o bebé foi assistido nas urgências do hospital onde foram observadas mais de duas dezenas de hematomas.O homem, que tem 10 filhos de várias mulheres, tem várias condenações por condução sem habilitação legal, detenção de arma proibida, injúria, ameaça agravada e resistência e coação.Em dezembro de 2017 foi condenado a dois anos e meio de prisão suspensa por violência doméstica. No entanto, recorreu para a Relação que o absolveu do crime de violência doméstica e condenou a quatro meses de prisão, por ameaça agravada.