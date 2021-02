Desconfiada de que o namorado andava a abusar sexualmente da filha, de apenas 11 anos, uma mulher residente numa das ilhas do grupo central dos Açores armou-lhe uma cilada. No dia 8 de fevereiro regressou do trabalho e deitou-se, fingindo que estava a dormir. Não demorou até começar a ouvir barulhos e levantou-se. Encontrou o homem de 37 anos, padrasto da vítima, no quarto da menor.O suspeito disfarçou, mas o choro convulsivo da menina confirmou o pior. A mulher ouviu da filha uma história de abusos que já durava há cerca de nove meses. O predador sexual fugiu de casa e a namorada apresentou de imediato queixa dele na PSP da zona.