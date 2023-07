Mãe de Igor Silva quer família de 'Orelhas' julgada pela morte do filho na festa do título no Dragão

A mãe de Igor Silva quer que a mulher e a filha de Marco ‘Orelhas’ sejam também julgadas pela morte do seu filho, ocorrida a 8 de maio de 2022 nos festejos do título do campeonato do FC Porto, no Estádio do Dragão. Entende que participaram de forma ativa no crime violento.



Augusta Sousa diz no pedido de abertura de instrução - fase que arrancou esta sexta-feira- que as duas mulheres alertaram ‘Orelhas’ - que está já acusado pela morte - e outros suspeitos para a presença de Igor no Dragão e indicaram a sua localização.









