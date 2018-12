Mãe de Rosa Grilo: "Não acredito que tenha posto no mundo um monstro"

Antónia Pina quebrou o silêncio e revela um episódio de violência domestica contado pelo neto.

Dois meses depois de ver a filha ser detida pela morte do marido, a mãe de Rosa Grilo quebrou agora o silêncio. Em entrevista à SIC, Antónia Pina mostra-se chocada com o crime e com o comportamento da filha em defender o amante.



"Eu não acredito que tenha posto no mundo um monstro", conta Antónia Pina visivelmente emocionada em certa altura da entrevista.

Na conversa, a mãe da viúva começa por revelar um episódio de violência doméstica contado pelo neto, pouco tempo antes do triatleta desaparecer.

"A minha filha não se abria comigo, mas um dia, antes do Luís falecer, o meu neto disse-me: avó, hoje passou-se uma coisa estúpida na minha casa. É que o meu pai bateu na minha mãe, numa discussão por causa de uns cortinados. O pai veio de lá muito zangado com a minha mãe, deu-lhe uma chapada no peito com muita força", conta Antónia Pina.

A mãe de Rosa Grilo revela que Luís Grilo será sempre como um filho para ela. Sobre a altura do desaparecimento, a própria mãe assume que estranhou o comportamento da filha.

"Achei estranho o comportamento dela, quando o Luís desapareceu. Porque ela veio dizer-me, eu fiquei muito agitada, muito aflita e ela disse-me: ‘mãe, não estejas assim, não estejas a chorar’. Depois, quando ela é detida, fiquei destroçada, nunca pensei nada. Eu acho que ela não nasceu para ser uma assassina. Foi uma grande surpresa", disse.

Sobre a relação extraconjugal e as teses de Rosa Grilo sobre o crime, Antónia Pina afirma que a filha está a incriminar-se.

"Pelos vistos ela está a querer ficar 25 anos na cadeia e pôr o amante cá fora. Na carta que escreveu para a ex-mulher dele, ela continua ali de pedra e cal a defendê-lo. Não é possível ela estar bem da cabeça se ela diz aquelas coisas aparatosas e espantosas. É ela a auto-incriminar-se"

Mas a mãe de Rosa diz que há muitos anos ouviu falar de diamantes comprados em Angola.

"A minha filha há uns anos, quando o meu genro foi a angola, ela falou-me que eles compraram uns diamantes e umas peças de marfim. Mas nunca mais vi nada. Só depois de ser detida é que ela começou com esta conversa dos diamantes."



Antónia Pina chora ao longo da entrevista e desabafa: "Eu não acredito que tenha posto no mundo um monstro. Ela foi criada com muito amor e educação".

Visivelmente emocionada, Antónia deixa também um apelo à filha.

"Gostava que ela um dia dissesse tudo o que sabe, o que viu, o que fez para se acabar esta história. Ou então que se incrimine só a ela, se está disposta a estar 25 anos presa. Quando sair, nós se calhar já cá não estamos e o meu neto já tem 30 e tal anos."



Rosa Grilo foi detida a 27 de setembro pela morte do triatleta Luís Miguel Grilo.

Também o amante, António Joaquim, foi preso pelo homicídio.

Luis Grilo foi dado como desaparecido a 16 de julho em Vila Franca de Xira e o corpo foi encontrado mais de um mês depois, no final de agosto, a 134 quilómetros de casa, perto de Avis. Estava nu e tinha um saco na cabeça.

Foi morto a tiro com um disparo que terá sido efetuado com a arma do funcionário judicial e amante de Rosa Grilo.

A investigação está entregue à PJ e com a prova consolidada e os principais suspeitos detidos, o caso está já na reta final.