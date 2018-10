Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho atacam doente com cancro

Condenados por ameaças e insultos que duraram 20 anos.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Juntos durante 35 anos, os últimos 20 foram de terror para um homem às mãos da mulher e do filho, com ameaças de morte e insultos constantes. Tudo piorou quando em 2007 a vítima teve um cancro da próstata – chegou a ter uma faca apontada.



Separaram-se, mas a violência doméstica continuou e o homem fez queixa. A agressora foi condenada em abril a três anos e três meses, pena suspensa. O filho e uma amiga também foram condenados. Recorreram e a Relação de Lisboa confirmou agora as penas.



Durante o período da pena, a agressora tem de frequentar cursos para agressores, não pode contactar nem estar perto da vítima e tem de pagar 5600 euros de indemnização.



O filho foi condenado por ameaça agravada a 200 dias de multa, num total de 1400 euros. Uma amiga da agressora, partiu o vidro de um armazém do homem e foi condenada por dano, a 100 dias de multa, total de 500 euros.



‘Tens cancro, vais morrer’, ‘vou-te matar’, ‘se não morres do mal morres da cura’, ‘vou-te montar uma ratoeira’, ‘mato-te com este tijolo’, foram algumas das ameaças proferidas pelos familiares à vítima ao longo dos anos.



Quando iniciou a quimioterapia, o homem foi viver num anexo da casa, na Amadora. Numa noite, a mulher entrou no quarto da vítima e ameaçou-o de morte com uma faca.



Em 2009, o casal separou-se e a mulher – com cadastro por violência doméstica – começou a perseguir o ex-marido e a companheira dele.



Para o tribunal, a vítima "experimentou vergonha e humilhação".