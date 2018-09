Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem bate e ameaça mulher após divórcio em Vila Franca de Xira

GNR apreendeu caçadeiras em casa do arguido, que foi sujeito a termo de identidade e residência.

Por M.C. | 08:44

A GNR de Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, constituiu arguido um homem de 58 anos por agressões e ameaças à mulher, antes e depois do divórcio de ambos.



Os militares ainda apreenderam duas caçadeiras.



Foi a própria vítima das agressões a denunciar o terror vivido às mãos do agora ex-companheiro.



A mesma relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo suspeito, em frente aos filhos menores de ambos.



No sábado, a GNR fez uma busca à residência do homem de 58 anos, apreendendo-lhe as armas usadas para os crimes de ameaças.



Foi sujeito a Termo de Identidade e Residência.