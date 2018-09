Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça moradores com réplica de pistola da polícia Glock 19

Jovem de 19 anos foi detido pela PSP de Almada.

Por M.C. | 08:59

Um jovem, de 19 anos, foi preso esta quarta-feira pela PSP de Almada, por ter ameaçado moradores de uma rua do Laranjeiro com uma réplica de pistola Glock 19, igual à usada pela polícia portuguesa.



Uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) e agentes à civil da PSP foram chamados pelas 02h00, após denúncia de que um homem estaria a ameaçar moradores nas varandas. Quando viu a PSP, o jovem fugiu para casa e depois saltou para a rua. Antes de ser preso, atirou fora um saco com réplicas de armas, incluindo a que usou para ameaçar.