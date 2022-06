Mãe garantiu que Igor Silva não tinha facas mas foto revela o contrário

A CMTV teve acesso exclusivo a uma fotografia que mostra o adepto portista Igor Silva, morto à facada nos festejos do FC Porto campeão, a segurar uma faca de grandes dimensões.

Anteriormente, numa entrevista também exclusiva à CMTV, o irmão da vítima tinha dito que Igor agrediu nos festejos sempre com o punho e nunca usou facas. "Bateu à frente de 3500 pessoas. Fê-lo com as mãos como fazia sempre. O meu irmão não era para fazer nada às escondidas", salientou Márcio.



CM.



A mãe de Igor também já tinha garantido que o filho não tinha facas.