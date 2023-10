"Não queria abdicar da minha moça", diz mãe que levou bebé do hospital de Faro

A mãe, de 37 anos, que raptou a filha bebé do Hospital de Faro ficou em liberdade, com proibição de estabelecer contacto com a criança, depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial."Não queria abdicar da moça sem pelo menos tentar. Não podia ficar sem a menina depois de já ter ficado sem o meu menino. Se tivesse que ser, voltava a fazer tudo de novo", disse.A mulher é toxicodependente e a menina estava ao abrigo da proteção de menores. Por temer que a criança fosse colocada numa instituição, tal como aconteceu com o primeiro filho, aproveitou uma visita para colocar a bebé numa cesta e colocar-se em fuga.Em declarações ao, explicou que um amigo lhe deu boleia quando conseguiu retirar a menina do hospital, mas que este não sabia o seu objetivo. "Ele ficou num papel que eu não queria que ele ficasse", explica.A mulher decidiu dar à luz num hospital privado para eventualmente ficar com a criança, mas confessa agora ter gastado "3500 euros para nada".A filha, esta terça-feira localizada pela Polícia Judiciária, encontra-se bem de saúde.