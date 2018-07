Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe revoltada com morte do filho

Homem foi morto por ex-colega que o culpava por ter sido despedido, na Lourinhã.

Por Francisco Gomes | 01:30

"O meu filho foi morto à traição. Quero justiça". Dulce Costa está revoltada com a morte do filho, Tiago Martins, 35 anos, na terça-feira, próximo do forte da praia de Paimogo, na Lourinhã, e não entende os motivos do crime.



A família, residente em Sobral, admite, no entanto, que possam estar relacionados com o facto do homicida responsabilizar Tiago Martins, instrutor de surf, por ter sido despedido da empresa em que trabalharam.



A tia da vítima, Anália da Costa, avança que o autor do crime "mandou uma mensagem" à vítima para se encontrarem" e que o sobrinho "foi de boa fé".



"Porque é que ele lhe deu uma facada no coração?", questiona. A vítima foi esfaqueada pelo antigo colega, da mesma idade, que levou o cadáver para o hospital e entregou-se à PSP.