MAI alerta para o risco de atentado

"Temos de estar cada vez mais preparados", disse Eduardo Cabrita.

Por H.M. | 08:47

"Portugal é um dos países mais seguros do Mundo e mais pacífico do que o nosso país só a Islândia e a Nova Zelândia, que são difíceis de superar".



No entanto, "temos de estar cada vez mais preparados, porque corremos o risco de, a qualquer momento... [sofrer um ataque terrorista]", alertou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, durante a conferência subordinada ao tema ‘O Terrorismo na Europa’, na Universidade Nova de Lisboa.



Já Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, diz que é "necessário ter cuidado com os terroristas de nacionalidade portuguesa" e que a Internet "é um local muito apetecível para recrutar terroristas".