Maior desfile militar em 100 anos condiciona trânsito em Lisboa

Sábado haverá cortes de trânsito na baixa da cidade a partir das 14h00.

O maior desfile militar em 100 anos vai condicionar algumas vias da cidade de Lisboa este fim de semana. A iniciativa, organizada pela Liga dos Combatentes e pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), é presidida pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, que discursará pelas 11h30.



O intendente Alexandre Coimbra, da PSP, adiantou que no sábado haverá cortes de trânsito na baixa da cidade a partir das 14h00 e no domingo a partir das 08h00, apelando para que os cidadãos que queiram assistir ao desfile utilizem os transportes públicos, especialmente o metropolitano, com a ressalva de que a estação Avenida estará encerrada.



Além de interditar o trânsito em toda a avenida da Liberdade e artérias circundantes (num perímetro entre o Parque Eduardo VII e o Rossio), a PSP vai colocar também lagartas (mecanismos que furam os pneus das viaturas).



A cerimónia militar integra 3.437 militares das Forças Armadas, 390 militares da GNR, 390 polícias da PSP, 160 antigos combatentes, 80 militares de forças estrangeiras [Alemanha, Estados Unidos da América, França e Reino Unido], e 180 alunos do Colégio Militar e dos Pupilos do Exército.