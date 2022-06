O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a entrega, a título de indemnização compensatória, de mais 26 milhões de euros à SIRESP, que gere a rede de segurança e emergência. Será para manter a empresa e cumprir obrigações com fornecedores até final do ano.





A verba, anunciada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, segunda-feira na apresentação do concurso público internacional para o SIRESP, só será entregue quando entrar em vigor o Orçamento do Estado para 2022. De acordo com fontes do MAI, “o montante em apreço diz respeito ao regular funcionamento da SIRESP em 2022 e visa compensar a empresa pelos encargos diretos e indiretos decorrentes do cumprimento das suas obrigações”. Ou seja, os 26 milhões de euros - que serão entregues faseadamente consoante as necessidades - vão cobrir “o cumprimento das obrigações de interesse público” e a “promoção dos bens, serviços e equipamentos e para o correto funcionamento do sistema”, explicam as mesmas fontes.