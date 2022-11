Nos primeiros seis meses do ano, o Fundo de Garantia Automóvel registou 1791 novos processos de acidentes. Em 1715 destes sinistros, os responsáveis não tinham seguro de responsabilidade civil automóvel válido, e em 76 casos, o responsável do acidente não foi identificado.Trata-se de uma subida de 21% face ao período homólogo. As indemnizações pagas totalizaram os 5,9 milhões de euros, mais 27% do que em 2021.