Vários troços da EN2 cortados devido a incêndio em Vila Real

Um incêndio deflagrou na manhã deste domingo numa zona de mato de difícil acesso na localidade de, no concelho de Vila Real.Ao que oapurou no local, o fogo começou em três pontos diferentes e foi detetado numa fase em que lavrava com intensidade. Os cuidados centram-se sobretudo numa frente de grande extensão.Um restaurante foi evacuado na localidade de Vilarinho de Samardã, perto da hora de almoço deste domingo. As chamas estão já próximas de habitações.Há vários troços da Estrada Nacional 2 cortados devido ao fogo.No combate às chamas estão 283 bombeiros, apoiados por 65 viaturas e quatro meios aéreos. O alerta foi dado às 7h03.

Segundo a agência Lusa, a nível nacional registavam-se às 13h00 um total de oito incêndios ativos, com destaque para os quatro fogos no distrito do Porto (concelhos de Lousada, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Marco de Canaveses), além de um em Bragança (Carrazeda de Ansiães), um em Lisboa (Loures) e outro em Vila Real (Chaves).

Portugal entrou este domingo, às 00h00, em situação de alerta devido ao "agravamento do risco de incêndio rural" e ao aumento das temperaturas, após semanas com fogos que, só na serra da Estrela, destruiu mais de 28 mil hectares.

A situação de alerta, anunciada na sexta-feira, mas formalizada no sábado, por decisão dos ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, da Saúde, do Ambiente e da Agricultura, prevê medidas extraordinárias e será reavaliada pelo Governo na segunda-feira.

