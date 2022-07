Quase 200 bombeiros combatiam fogo em Vila Pouca de Aguiar pelas 22h30

Quase 200 operacionais combatiam às 22h30 desta quarta-feira o incêndio que lavra no concelho de Vila Pouca de Aguiar, o único fogo ativo de maiores proporções em Portugal continental, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 22h30 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em zona de mato e pinhal na zona de Revel, Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, mobilizava 197 operacionais, com o apoio de 54 viaturas.

O alerta para o fogo foi dado às 17h14 e em pouco tempo verificou-se uma grande mobilização de meios para esta ocorrência que, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), não estava ao final da tarde a ameaçar aldeias.



Segundo a ANEPC, este era o incêndio ativo que às 22h30 mobilizava meios significativos.





Em fase de rescaldo ou em conclusão registavam-se 37 fogos que concentravam 987 bombeiros e 292 viaturas em diferentes zonas do país.Dos incêndios que começaram esta quarta-feira à tarde e que foram dominados, o fogo em Quintanilha (Bragança), mobilizava ainda 113 operacionais, apoiados por 41 viaturas, enquanto em Vicentes, Pombal (Leiria), estavam 87 bombeiros com 26 meios terrestres e em Alpalhão, Mação (Santarém), concentravam-se 82 operacionais, com 23 viaturas.Já o fogo que começou na Trofa (Porto) na terça-feira, ainda em resolução, mobilizava 83 operacionais, com 24 viaturas, enquanto em Silves (Faro), continuavam no local 132 bombeiros, apoiados por 46 viaturas, no incêndio que teve início na terça-feira e que se encontrava esta quarta-feira em conclusão.O Governo decidiu esta terça-feira que não é necessário voltar a ativar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um "quadro normal de verão".De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão de algum calor e vento, sobretudo no litoral, mas dentro daquilo que é habitual durante o verão.