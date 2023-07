Mais de 170 bombeiros e um meio aéreo combatem cinco fogos nas Caldas da Rainha

Cinco fogos ativos no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, mobilizavam às 20h00 173 bombeiros e um meio aéreo, disse à Agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

"Desde perto das 13h00 que estão a deflagrar incêndios em vários locais do concelho e atualmente estão ativas cinco ocorrências", disse à agência Lusa o comandante sub-regional do Oeste, Carlos Silva.

Um incêndio numa zona de mato, nas Águas Santas, numa das entradas da cidade das Caldas da Rainha é aquele em que estão "empenhados mais meios", com 95 operacionais, 26 meios terrestres e um meio aéreo a combater as chamas, depois de "alguns operacionais terem sido desviados para outras ocorrências que estão, estranhamente, a deflagrar em vários locais", afirmou o comandante.

O primeiro dos incêndios a deflagrar, na Quinta dos Bugalhos, encontra-se já "em fase conclusão, mas mantendo-se no local 12 operacionais e três veículos, explicou Carlos Silva, acrescentando que em fase de conclusão está também "um dos dois incêndios nos Casais da Serralheira", na freguesia do Coto, onde se mantém empenhados 21 bombeiros e seis veículos.

Na Espinheira, freguesia da Serra do Bouro, 30 operacionais e nove viaturas combatem um fogo que lavra desde as 18h40 e que, segundo Carlos Silva "já entrou em resolução".

O último incêndio registado, começou às 19h20, na localidade de Torre, na freguesia de Salir De Matos, e está a ser combatido por 32 bombeiros, apoiados por sete viaturas.