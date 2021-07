Mais de 30 animais abatidos e desmembrados ilegalmente em Loures

Foi desmantelado esta terça-feira, em São Julião do Tojal, Loures, um local utilizado para abate ilegal de animais, que depois eram utilizados para consumo. O responsável pelo abate foi constituído arguido no processo que seguiu para o Tribunal Judicial de Loures.



Uma denúncia levou o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando Territorial de Lisboa da GNR ao local e a deparar-se com a presença de cerca de 50 pessoas a realizar abate, esfolamento e desmembramento de animais, na maioria cabras, sem acompanhamento médico-veterinário.



Os abates estavam a ser realizados numa zona florestal e ao ar livre. Os militares conseguiram apurar que já tinham sido abatidos mais de 30 animais, num local sem condições sanitárias e que não respeitava as normas de abate de animais, principalmente no que dizia respeito ao bem-estar animal.



Posteriormente foram acionados vários meios através do Gabinete Médico Veterinário Municipal de Loures, por forma a proceder ao correto tratamento e encaminhamento desses restos mortais dos animais.