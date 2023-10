A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta sexta-feira, o envio de um contingente da Força Especial de Proteção Civil para a Região Autónoma da Madeira para auxiliar no combate aos incêndios.64 operacionais (54 Bombeiros da Força Especial de Proteção Civil, seis elementos da estrutura de Comando da ANEPC e quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica) partem, esta sexta-feira, do Terminal Militar de Figo Maduro.