“Nós estamos a ser roubados e também vandalizados porque o suspeito lucra pouco dinheiro com o assalto, às vezes só moedas, mas nós ficamos com prejuízo de milhares de euros. Ele destrói as máquinas que são caríssimas e só no último mês foram mais de 10 assaltos por toda a região de Lisboa”, conta Joaquim Andrade, de 68 anos, proprietário de uma das duas lavandarias self-service assaltadas no sábado.Os empresários uniram-se e foram até à esquadra da PSP de Sacavém, na segunda-feira, pedir explicações. “Há impressões digitais, há imagens de videovigilância, este criminoso tem de ser urgentemente parado pela PSP, mas parece que eles não fazem nada”, afirma.