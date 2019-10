Mais de dois milhões de euros em multas por falta de limpeza nas florestas

Cinquenta e quatro incendiários foram detidos pela GNR desde o início do ano até quinta-feira e 535 identificados.



Só esta sexta-feira, a PJ deteve mais três homens por atearem fogos – em Chaves, Valpaços e Tábua.





Às detenções somam-se mais de sete mil multas aplicadas pelos militares, com os valores cobrados a atingirem milhões de euros.

Os dados são da Operação Floresta Segura da GNR, que decorre durante todo o ano com mais de três milhões de quilómetros percorridos por 50 700 patrulhas na fiscalização das florestas de norte a sul do País.



Desde o início do ano, a GNR aplicou coimas pela falta de limpeza de terrenos e incumprimento de regras nas queimadas – de 380 euros para proprietários e 1600 euros para empresas. Foram aplicadas 6337 multas a quem não limpou os terrenos. Num cálculo por baixo, foram cobrados, no mínimo, 2 408 060 euros aos proprietários.



Nesta contabilidade não estão incluídas empresas que pagam valores mais elevados. Os militares elaboraram ainda 854 autos a quem não cumpriu regras para fazer queimadas – no mínimo, os proprietários (sem empresas) pagaram 239 mil euros.



Fogo no Pinhal de Leiria com 30 queixas

O incêndio que há dois anos destruiu o Pinhal de Leiria deu origem a quase 30 queixas de cidadãos e autos de notícia das autoridades, que foram reunidos na investigação da PJ de Leiria.



O processo tem mais de mil páginas e está no Tribunal de Alcobaça, onde vai ser julgada a única arguida, de 68 anos.



O incêndio teve origem em dois reacendimentos, na Praia da Légua e na Burinhosa, devido a "excecionais condições climatéricas".