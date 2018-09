Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de meia centena de festivaleiros detidos em Portimão e Lagoa

Militares apreenderam 4066 doses de várias drogas no Festival BPM.

Por Ana Palma | 09:08

Um total de 62 festivaleiros que participavam no Festival BPM, que terminou domingo, foram detidos pela GNR que apreendeu ainda um total de 4066 doses de droga.



Entre os detidos, 53 foram apanhados por tráfico de estupefacientes e seis por condução sob o efeito do álcool. Houve ainda um detido por condução sem habilitação legal, outro por desobediência e um último por resistência e coação.



Foram também elaborados 26 autos de contraordenação por consumo de droga, tendo sido apreendidas "2030 doses de MDMA, 790 doses de anfetaminas, 778 doses de cocaína, 417 doses de haxixe, 44 doses de heroína e sete doses de canábis", revelou a GNR. Os detidos, com idades compreendidas entre os 21 e os 34 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



Segundo fonte do Comando de Faro da GNR, as detenções e apreensões ocorreram em "ações de fiscalização para prevenir ilícitos criminais e garantir a segurança dos visitantes do evento", que decorreu no Centro de Congressos do Arade, no Parchal (área da GNR) e na praia da Rocha (PSP).



PORMENORES

Mais de 5000 no festival

Mais de 5 mil festivaleiros participaram no evento, que decorreu pelo 2º ano consecutivo na praia da Rocha, Portimão, e no Parchal, Lagoa. Os participantes vieram sobretudo da América do Norte e Sul, Espanha, Itália e muitos portugueses.



Dezenas assistidos

Várias dezenas de festivaleiros que participavam no Festival BPM tiveram de ser assistidos pelas equipas de socorro, sobretudo por problemas relacionados com o excesso de consumo de álcool e também de outros produtos.