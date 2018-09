Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco mil festivaleiros na mira da polícia em Lagoa e Portimão

Polícia Marítima, PSP e GNR reforçaram a segurança no festival BPM.

Por Ana Palma | 08:29

Cerca de cinco mil pessoas estão em Portimão, desde quinta-feira, a participar no Festival BPM, que decorre até domingo.



O Blanco Beach e o NoSolo Água, no areal da praia da Rocha, são os principais polos de atração do evento de música eletrónica e de dança, entre as 12h00 e as 00h00.



A animação dos festivaleiros continua durante a noite na praia da Rocha, nos espaços Villa Mariazinha e Katedral, e no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, no concelho de Lagoa.



Uma centena de elementos da Polícia Marítima, PSP e GNR têm a seu cargo a segurança e vigilância do megaevento.



Antes de entrarem no areal da praia da Rocha para os locais da festa, os participantes são alvo de revista por parte de agentes da Polícia Marítima. Esta força de segurança foi reforçada e conta com cerca de 30 operacionais diretamente envolvidos nesta operação, um número semelhante ao que é empenhado pela PSP e pela GNR.



O Festival BPM (Bartenders, Promotors, Musitians) foi concebido originalmente como um encontro de profissionais mas, ao longo de 11 anos, tornou-se encontro global de DJ e produtores, bem como de outros elementos da cena musical.



Durante 10 anos, realizou-se na Playa Del Carmen, México, mas no ano passado realizou-se pela primeira vez em Portimão e Lagoa.



Este ano são esperados menos festivaleiros estrangeiros (muitos vêm do continente americano), razão pela qual a organização está a tentar captar mais público local com preços mais apelativos.