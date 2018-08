Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paredes de Coura despede-se com carimbo de ouro

Arcade Fire, Pussy Riot e Fleet Foxes deram corpo ao cartaz da 26ª edição de “sucesso”.

Por Patrícia Lima Leitão

A última jornada desta edição do Vodafone Paredes de Coura fechou com carimbo de ouro por parte dos festivaleiros, que acorreram em força, especialmente este sábado, ao recinto mais famoso da vila minhota.



Só para ontem eram esperadas 27 mil pessoas, que se juntaram a um total de 100 mil ao longo dos quatro dias - incluindo o público do Sobe à Vila, um festival dentro do próprio festival que dá as boas-vindas a quem vai chegando ao aclamado habitat natural da música.



A banda canadiana Arcade Fire foi a que mais burburinho criou entre as margens do rio Taboão, ao longo dos quatro dias, com os festivaleiros a antecipar e a elevar as expectativas quanto ao concerto dos cabeças de cartaz. Estrearam-se há 13 anos no Minho.



A 26ª edição foi marcada pelas atuações das estrelas e polémicas Pussy Riot, pelo indie folk dos Fleet Foxes e pelos psicadélicos King Gizzard & the Lizard Wizard. É pela magia emanada da junção entre música e natureza que muitos vão e que voltam, ano após ano.



"Alargar o recinto, jamais. Ia-se perder a magia" garantiu João Carvalho, diretor do evento, que confessou que gostava de "ter um novo acesso, melhorar o campismo, criar áreas que pudessem ser usadas no ano inteiro".



A edição deste ano, que foi "um sucesso", registou um aumento de 12 % de público estrangeiro, atribuído ao "charme do evento" e ao passa-palavra fora de portas.



O festival tem encontro marcado com os festivaleiros entre os dias 14 e 17 de agosto de 2019.