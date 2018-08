Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Política e surpresa no Paredes de Coura

Festival termina este sábado com um recinto lotado para ver os canadianos Arcade Fire.

01:30

Depois da 'tempestade' de rock ter invadido o parque da praia fluvial do Taboão, na quinta-feira, o terceiro dia do festival Paredes de Coura ficou marcado pelo intenso indie rock dos norte-americanos DIIV e pelas melodias de Frankie Cosmos, embora as atuações mais esperadas fossem as do rapper Skepta e a dos Slowdive. Mais uma vez, o recinto do evento foi engolido pelos festivaleiros. Foi a terceira enchente seguida.



Um dia em que a política se misturou com a música, com o muito falado concerto das polémicas cantoras russas Pussy Riot, conhecidas pela forte oposição ao regime de Vladimir Putin. Atuaram às duas da madrugada no palco after-hours. "Estou muito curiosa porque os concertos são muito baseados nas mensagens políticas. E foi isso, mais do que propriamente a música, que as tornou conhecidas", disse, ao CM, Rita Capucho, que veio de Aveiro.



Ainda antes das portas se abrirem, o penúltimo dia do festival arrancou fora do recinto, com mais um concerto surpresa, que, aliás, tem sido um dos pontos fortes desta edição. O local escolhido foi uma pedreira em Venade, em Caminha, onde a banda argelina Imarhan ofereceu um concerto de música árabe a todos os presentes. "Foi altamente. O estilo de música e o local escolhido criaram uma envolvência espectacular. Agora quero ir ver os DIIV no recinto. Gosto do funk deles", contou, ao CM, Ricardo Beja, que já vem ao festival desde as primeiras edições. Hoje, o local escolhido para o derradeiro concerto surpresa é o restaurante Forno do Minho, em Paredes de Coura. A 26ª edição do festival termina hoje à noite, com o cantor brasileiro Silva e o tão aguardado concerto dos canadianos Arcade Fire.