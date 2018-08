Por Lusa | 21:40

O Festival Paredes de Coura 2018 regista um aumento de público estrangeiro que a organização atribui ao "efeito Arcade Fire" mas principalmente ao "charme do evento" e ao sucesso do passa-palavra fora de portas.

A decorrer na Praia Fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura, até domingo, a 26.ª edição daquele que já foi considerado pela revista Rolling Stone como um dos cinco melhores festivais é também um evento familiar, com público de várias idades, mas que exige "umas boas pernas" para calcorrear o anfiteatro natural onde estão espalhados os três palcos.

Em declarações à Lusa, o diretor do festival Paredes de Coura, João Carvalho, apontou um aumento de cerca de 12 por cento de público além-fronteiras, com destaque para Espanha, França, Inglaterra e para um "fenómeno belga", ainda que sem aumento da publicidade fora de Portugal e de Espanha do festival.