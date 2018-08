Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Sol da Caparica bate o recorde dos 75 mil

Promotor diz que o número de festivaleiros deste ano poderá chegar aos 80 mil.

Por Wilma Tavares | 01:30

Pela primeira vez, o festival O Sol da Caparica atingiu um número superior a 75 mil pessoas nos três dias.



O responsável pelo evento, António Miguel Guimarães, diz mesmo que poderá chegar aos 80 mil festivaleiros - mas isso só se saberá depois das contas fechadas, no início da próxima semana.



O promotor explica o êxito com o "caráter diferente" desta edição: cinema, teatro, realidade aumentada e um dia dedicado às crianças, ajudaram a tornar mais apelativa a festa da música portuguesa, dos PALOP e do Brasil.



"A nossa grande aposta é música cantada em português", sublinha o promotor, que não tenciona mudar a linha programática do festival, mas que quer continuar a inovar e a encontrar mais formas de cativar o público e de atrair as famílias.



O sucesso já garantiu que a Câmara Municipal de Almada, agora nas mãos de Inês Medeiros, vai continuar a apoiar o evento. A autarca já prometeu apoio para a edição de 2019 – só as datas não foram ainda acertadas.



"A autarquia manifestou vontade de continuar a apoiar-nos e queremos corresponder a essa confiança", acrescenta António Miguel Guimarães, que garante já ter "muitos nomes pensados" para a próxima edição de O Sol da Caparica. "Ainda não posso adiantar nomes, seria prematuro."



Por hoje ainda há festa. Esta tarde, numa sessão especialmente dedicada aos mais pequenos, Rita Guerra vai usar a voz que tem para recordar grandes êxitos da Disney.