Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música portuguesa brilha no segundo dia do Vilar de Mouros

Incubus foram cabeças de cartaz. GNR e David Fonseca também animaram o público.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Os Incubus eram os cabeça de cartaz, mas foi em português que se vibrou no segundo dia do festival Vilar de Mouros.



Depois da primeira noite trazer 9 mil pessoas até à vila minhota, as atuações dos GNR e David Fonseca levaram ontem ao rubro os milhares de festivaleiros presentes naquele que é considerado o ‘Woodstock português’.



As bandas lusas foram as mais aplaudidas não só pelas gerações mais velhas, como pelos milhares de jovens que por estes dias enchem a vila de animação.



"É bom para o comércio da nossa terra. Antigamente havia mais dinheiro para o festival, mas esta edição não lhe fica atrás", conta José Sousa, habitante de Vilar de Mouros.



Antes dos concertos são muitos os que aproveitam para dar um mergulho no rio ou para respirar o ar puro. " Viemos de férias e aproveitámos para conhecer o festival, mergulhar na natureza e ver os Incubus" contam Margarida e Natália, de Setúbal.



O dia de ontem em Vilar de Mouros ficou ainda marcado pela presença do primeiro-ministro, António Costa, que esteve acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.



A festa termina hoje, com os britânicos James a fecharem mais uma edição do mais antigo festival do País.