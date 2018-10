Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de uma tonelada de polvo apreendida no porto de pesca de Aveiro

Nesta ação resultou ainda a identificação de um homem de 60 anos e elaborado um auto de contraordenação.

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu cerca de 1,5 toneladas de polvo subdimensionado e sem declaração para venda que se encontravam num armazém no porto de pesca costeiro de Aveiro, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, a apreensão decorreu na quarta-feira, no âmbito de uma operação destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a comercialização de pescado fresco.



"Foi fiscalizado um espaço de armazenamento, onde foram detetados 430 quilogramas de polvo, sem o peso mínimo obrigatório para a captura (750 gramas) e 1.113 quilogramas, sem a declaração referente ao regime da primeira venda em lota (fuga à lota)", acrescenta.



Os cefalópodes, depois de terem sido submetidos a inspeção higiossanitária, foram considerados próprio para consumo e entregues a diversas instituições de solidariedade social.