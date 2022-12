Há mais um empresário preso no caso de corrupção no Ministério da Defesa Nacional, que antes já tinha levado à detenção de três altos cargos e dois empresários. Estava fora do País e regressou, na passada quinta-feira, tendo a Polícia Judiciária (PJ) procedido à sua detenção.A operação, que foi apelidada de ‘Tempestade Perfeita’, desencadeada pela PJ e o Ministério Público, teve como principal foco Alberto Coelho, ex diretor-geral de recursos do Ministério da Defesa, o suspeito mais relevante desta rede criminosa. Também Francisco Marques, diretor de Serviços de Infraestruturas e Património, e Paulo Branco, ex-diretor da Gestão Financeira do ministério foram detidos.