Mais um fardo de haxixe deu à costa sul do Algarve

É o terceiro pacote com droga numa semana.

Por João Mira Godinho e Ana Palma | 08:51

Mais um fardo com haxixe deu à costa sul do Algarve. Desta vez a droga foi encontrada esta terça-feira de manhã na ilha da Culatra, em Faro. Foi o terceiro pacote com estupefacientes encontrado no espaço de uma semana na região.



O fardo, com cerca de 30 kg, foi detetado pela Polícia Marítima de Olhão, na atividade de fiscalização diária.



Fez ontem uma semana, um outro fardo de haxixe, com o mesmo peso, tinha sido localizado e apreendido, a boiar a 7 km a sul de Albufeira, também pela Polícia Marítima, mas de Portimão.



Um dia depois, um pacote com uma substância branca que aparentava ser cocaína foi encontrado por uma pessoa que passeava na praia de Alvor.



As autoridades acreditam que o estupefaciente esteja a ser empurrado para a costa sul algarvia devido às correntes de sueste, que se têm verificado.



Os três pacotes foram entregues à PJ que investiga os casos.



PORMENORES

Lancha ‘voadora’ à deriva

Na sexta-feira da semana passada, uma lancha rápida (’voadora’), do estilo das utilizadas para traficar droga entre o norte de África e a Europa foi localizada à deriva ao sul de Albufeira, por um avião da Força Aérea. Foi rebocada para o Ponto de Apoio Naval de Portimão.



Buscas sem resultados

Ontem, como nas duas ocasiões anteriores em que foi encontrada droga, na última semana, foram realizadas buscas na zona onde a droga estava mas sem que fosse encontrado qualquer outro pacote de estupefaciente.