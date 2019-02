Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Haxixe e cocaína dão à costa em Albufeira e na praia de Alvor

Polícia Judiciária tomou conta das investigações.

Por Tiago Griff | 06:00

A forte ondulação de sueste na costa algarvia, que até já levou a que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ativasse um aviso amarelo devido a previsões de ondas até dois metros, tem ajudado a que, nos últimos dias, tenham surgido nos areais várias embalagens com droga no interior.



A Polícia Marítima já recolheu pacotes em Albufeira e Alvor, mas muitos têm aparecido na costa espanhola mais próxima de Portugal.



No Algarve, o primeiro caso surgiu no início desta semana, mais precisamente ao fim da tarde de terça-feira, dia 19. A Polícia Marítima de Portimão apreendeu, no mar, um fardo com cerca de 30 quilos de haxixe, a sete quilómetros a sul de Albufeira.



Um dia depois, na quarta-feira, 20, uma pessoa que estava a passear na praia de Alvor encontrou, no areal, um pacote com cocaína que já apresentava sinais de ter estar no mar há algum tempo, mas que só agora terá dado à costa. A mesma força policial também tomou conta desta ocorrência, mas os dois pacotes foram entregues à Polícia Judiciária, que está a investigar a proveniência nos dois casos.



Nos dias seguintes a Polícia Marítima fez buscas nestes dois locais para verificar se aparecia mais produto estupefaciente mas, até agora, não deu mais frutos.



Estas embalagens de droga começam a chegar à costa algarvia depois de situações semelhantes já terem acontecido nas praias de Ayamonte, em Espanha, no final da semaa passada, altura em que se fez sentir o levante em Gibraltar, que acabou por afetar a ondulação no Algarve.



PORMENORES

Lancha à deriva

Na sexta-feira foi encontrada uma lancha rápida, supostamente usada para transporte de droga, à deriva, ao largo de Albufeira. Foi avistada por um avião da Força Aérea, que avisou a Marinha.



Proveniência

Apesar de ainda estarem a decorrer investigações, a droga poderá ter vindo de de barcos que a atiraram borda fora ou de depósitos subaquáticos, de onde se soltou com a ondulação de sueste.



Animais e lixo

Esta forte ondulação costuma também trazer para os areais vários tipos de lixo de embarcações e também carcaças de animais, tal como baleias-anãs, golfinhos ou mesmo tartarugas.