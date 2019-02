Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze pessoas julgadas por 'banhada' de 84 mil euros em droga

Roubos e sequestros entre dois grupos, em Sintra.

Por João Tavares | 06:00

São duas células que vendem droga: uma trafica na zona da Amadora e é composta por sete elementos, abastecendo-se no Algarve, junto de outra rede de traficantes. Duas ‘organizações’ distintas mas com ligações. Negócios que nem sempre correram bem – acabando com sequestros e o roubo de 120 quilos de droga.



A 14 de novembro de 2017, Rúben, conhecido na rua pela alcunha de ‘Franguinho’, deslocou-se com cúmplices – armados - da Amadora a Quarteira ao encontro de Bruno Silva e de traficantes espanhóis. A ideia era comprar 120 kg de canábis, a 700 euros o quilo, o que perfazia um negócio de 84 mil euros.



Só que ‘Franguinho’ tinha outras intenções. Com o seu gang atacou os rivais e Bruno disse em tribunal ter sido ameaçado e amarrado. A droga foi roubada e levada para a Amadora, onde foi vendida.



Este é um dos episódios de tráfico de droga que está a ser julgado no Tribunal de Sintra. Dez homens e uma mulher são acusados. Na Amadora, onde se dava a venda ao consumidor, a droga era acondicionada, preparada e traficada na zona da estrada Militar, junto à residência de alguns dos arguidos.



A PSP efetuou vários raides e encontrou canábis, MDMA e até cocaína escondida em frascos de arroz, bem como dinheiro proveniente do tráfico. Numa das casas foram apreendidas duas caçadeiras e uma pistola Mauser.



Já a Sul, as ramificações estendiam-se a Armação de Pera, Quarteira, Albufeira e Vilamoura. Era aí que operavam Bruno Silva, Luís Rocha, Jason Azevedo e Sidónio, este mais conhecido por ‘Fina’. Eram ali alugados carros e as viagens eram feitas até Espanha – onde chegava a droga de Marrocos – para comprar o haxixe.



PORMENORES

Intercetado com 3 quilos

Em janeiro de 2018, Jason, um dos arguidos, foi intercetado pela Polícia a chegar a casa com quase três quilos de droga. Foi-lhe ainda apreendida uma arma elétrica (vulgo taser) em forma de lanterna.



Carro pago a pronto

Segundo a acusação do Ministério Público, Jason comprou um carro a pronto com dinheiro proveniente do tráfico de droga. Pagou 32 900 euros em notas para adquirir um BMW.



Sentados lado a lado

Apesar de terem mantido negócios, alguns falharam e as rivalidades surgiram. Ainda assim, sentam-se lado a lado no Tribunal de Sintra, onde estão a ser julgados.



Factos esclarecidos

Contactado pelo CM, Lopes Guerreiro, advogado de dois arguidos, explicou que os clientes vão esclarecer todos os factos que lhes são imputados.