Jovem bate com o carro e é apanhada com 200 doses de droga

Militares desconfiaram do nervosismo da condutora e descobriram-lhe haxixe e canábis, em Sta. Maria da Feira.

11:52

O Comando Territorial de Aveiro, anunciou estes sábado a detenção de uma mulher com 21 anos, por tráfico de estupefacientes.

A suspieta foi detida durante o registo de uma ocorrência de acidente de viação, em que os condutores tinham solicitado a comparência da GNR. Em comunciado, a força explica que "os militares notaram que uma interveniente no acidente estava a ter um comportamento muito estranho e suspeito, acabando por verificar que a jovem transportava consigo 203 doses de produto estupefaciente, das quais 165 doses de haxixe e 38 doses de cannabis, o que levou à sua detenção".



Para além do produto estupefaciente, ainda foi apreendida uma balança de precisão, dois telemóveis e 40 euros em numerário.

A detida, após ser presente a Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.

A ação do Posto Territorial de Santa Maria da Feira teve ainda o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira.