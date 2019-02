Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens detidos por roubos violentos em Olhão

Tinham em casa facas e bastões, bem como 40 doses de cocaína.

Por Tiago Griff | 09:02

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos pela PSP de Olhão por vários roubos na via pública, por vezes com recurso a violência.



Foram apanhados no culminar de uma investigação de três meses, que envolveu buscas domiciliárias.



Na sequência dos mandados de detenção e de busca, a Brigada de Investigação Criminal da PSP de Olhão encontrou material que os suspeitos usavam nos roubos como forma de intimidação, como um bastão de madeira, um taco de golfe, uma soqueira e várias armas brancas.



Nas duas habitações foram ainda encontradas 40 doses de cocaína e vários telemóveis, havendo por isso também suspeitas de tráfico de droga.



Os jovens vão ser esta sexta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para lhes serem aplicadas medidas de coação.