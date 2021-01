O empresário Manuel Godinho, principal arguido do caso Face Oculta, foiesta quarta-feira condenado a dois anos de prisão suspensa, num processo por fraude fiscal, ainda que o Tribunal de Aveiro tenha concluído que não houve prejuízo para o Estado.









Os juízes deram como provados dois crimes de fraude fiscal, relativos à venda de máquinas entre duas empresas do mesmo grupo, sem a venda de imobilizado, nem que os quantitativos inscritos nas faturas fossem pagos.

Em 2014, Manuel Godinho foi condenado a 17 anos e meio de prisão, no âmbito do processo Face Oculta, por corrupção, associação criminosa e tráfico de influencia, entre outros crimes. A pena foi reduzida para 12 anos de prisão e o sucateiro ainda está em liberdade a aguardar a decisão de um recurso para o Tribunal Constitucional. Armando Vara (ex-ministro), José Penedos (ex-líder da REN) e o filho Paulo já cumprem pena no Face Oculta.