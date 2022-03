Mão encravada no volante leva a despiste de autocarro em Cascais

Um autocarro da empresa MobiCascais, que seguia apenas com a motorista a bordo, despistou-se ao início da manhã desta quinta-feira na estrada do Autódromo do Estoril, em Cascais.

Aos bombeiros e à GNR, a condutora, que sofreu ferimentos e foi conduzida ao Hospital de Cascais com suspeitas de uma fratura, disse ter ficado com uma das mãos presa no volante do pesado de passageiros. Segundo a própria, terá sido isso que esteve na origem do despiste.

No local estiveram cinco bombeiros e duas viaturas dos bombeiros de Alcabideche, e uma patrulha da GNR.

O autocarro foi rebocado do local por meios da câmara de Cascais.