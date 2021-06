Um violento acidente ocorrido esta manhã no Autódromo do Estoril provocou este domingo dois feridos durante uma corrida do evento do Estoril Experience Day.Os dois ocupantes envolvidos no acidente, em que o carro onde seguiam colidiu contra o rails da pista do Autódromo, encontram-se estáveis tendo sido socorridos pelos meios de socorro presentes no local.O programa do evento previsto para o período da manhã foi alterado após o acidente.