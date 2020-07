O local exato onde alfa pendular teve acidente e provocou pelo menos um morto e 50 feridos em Soure

O comboio embateu contra uma dresina de manutenção de via.







Um acidente com um Alfa pendular na Linha do Norte em Soure, Coimbra, fez um morto e 50 feridos esta sexta-feira.Dois meios aéreos já foram acionados para o local, possivelmente para transportar vítimas em estado grave para o hospital.A composição tinha 280 passageiros. Mais de 140 operacionais e 55 viaturas estão no local.